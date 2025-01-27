Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen kamyonet Samanyolu köyü mevkisinde durduruldu.
Narkotik köpeği Hektor eşliğinde araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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