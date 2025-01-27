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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:00
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen kamyonet Samanyolu köyü mevkisinde durduruldu.

        Narkotik köpeği Hektor eşliğinde araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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