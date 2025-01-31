Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı

        Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılığı denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılığı denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Ilısu Baraj Gölünde denetim yapıldı.

        Denetimler kapsamında Suçeken köyü, Kantar Köprüsü ve Oymataş köyü mevkilerinde kaçak balık avcılığı yapmak üzere suya bırakılan yaklaşık 2 bin metre sahipsiz ağ toplanarak imha edildi.

        Açıklamada, kaçak balık avcılığına karşı yapılan denetimlerin aralıksız süreceği, kaçak balık avcılığı yapanların tespiti halinde cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı İstinaf'a başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı İstinaf'a başvurdu
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişelerine uyarı: Dini sömürenlere inanmayın
        Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişelerine uyarı: Dini sömürenlere inanmayın
        Polisten kaçarken otomobilden attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı; 6...
        Polisten kaçarken otomobilden attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı; 6...
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Yolda yürüyen kardeşlerin cep telefonlarını gasbettiler; o anlar kamerada
        Yolda yürüyen kardeşlerin cep telefonlarını gasbettiler; o anlar kamerada
        Batman'da devrilen motosikletteki genç öldü
        Batman'da devrilen motosikletteki genç öldü