Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi

Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kadim tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark'ın önemli bir destinasyon merkezi haline geldiği belirtildi.

Şaab Vadisi ve Arkeopark'taki restorasyon ve peyzaj çalışmalarının bitme aşamasında olduğu aktarılan açıklamada, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Bu arada, vadi ve arkeopark alanı FPV dronla görüntülendi. Kayıtlarda, vadinin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve devam eden peyzaj çalışmaları yer aldı.