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        Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi

        Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:16
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        Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi
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        Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi.

        Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kadim tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark'ın önemli bir destinasyon merkezi haline geldiği belirtildi.

        Şaab Vadisi ve Arkeopark'taki restorasyon ve peyzaj çalışmalarının bitme aşamasında olduğu aktarılan açıklamada, emeği geçenlere teşekkür edildi.

        Bu arada, vadi ve arkeopark alanı FPV dronla görüntülendi. Kayıtlarda, vadinin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve devam eden peyzaj çalışmaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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