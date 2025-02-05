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        Sason Kaymakamı Başar'dan üs bölgelerine ziyaret

        Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, üs güvenlik bölgelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:51
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        Sason Kaymakamı Başar'dan üs bölgelerine ziyaret
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        Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, üs güvenlik bölgelerini ziyaret etti.

        Kaymakam Başar, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Acar Jandarma Karakol Komutanlığı, Pahantepe, Bayraktepe Üs Bölgesi ile Yoncadüzü, Tekevler ve eski Sason yolu korucu noktalarına ziyarette bulundu.

        Ziyarette görev başındaki asker ve güvenlik korucuları ile bir araya gelen Başar, sahadaki güvenlik durumu hakkında bilgi alarak personelin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Başar, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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