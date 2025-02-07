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        Batman'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

        Batman'da bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:49
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        Batman'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Batman'da bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Çarşı Mahallesi'nde 5 Şubat'ta Metin Yalçın'a ait hırdavat dükkanına giren 2 şüpheli, topladıkları çeşitli malzemeleri koydukları torbaları el arabası ile taşıyarak olay yerinden uzaklaştı.

        Dükkan sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, hırsızlık anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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