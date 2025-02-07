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        2 kardeşin telefonlarını gaspeden şüpheliler, 78 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

        BATMAN'da, yolunu kestikleri 2 kardeşi tehdit edip cep telefonlarını gasbeden 2 kişi, 33 iş yerinden alınan 78 saatlik görüntü incelenerek yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:15
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        2 kardeşin telefonlarını gaspeden şüpheliler, 78 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
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        BATMAN'da, yolunu kestikleri 2 kardeşi tehdit edip cep telefonlarını gasbeden 2 kişi, 33 iş yerinden alınan 78 saatlik görüntü incelenerek yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 27 Ocak'ta gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. 2 kişi, yolda yürüyen kardeşler O.Ç. ile Y.Ç.'nin yolunu keserek durdurdu. Bu kişiler, bir süre konuştukları kardeşlerden birini iterek cep telefonunu aldı. Şüpheliler diğer kardeşe de yumruk atıp, onun telefonunu da gasbetti. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Şüpheliler kaçarken, O.Ç. ve Y.Ç. polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 33 iş yerinden alınan 78 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, 2 şüpheli tespit edildi. Polis şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Polisi fark edip kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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