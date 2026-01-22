Habertürk
        Batman'da bir kahvehanede terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Batman'da bir kahvehanede terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:59
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede yüzü kapalı şüphelinin elinde yanıcı veya patlayıcı madde ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı, kahvede bulunanlara sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu ve görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör propagandası yapan M.E.T'nin adresi belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İkametinde yapılan aramada, olayda giydiği kıyafetler de bulunan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

