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        Batman'da köy yolları ulaşıma açıldı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı, 1 mezrada ise çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:45
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        Batman'da köy yolları ulaşıma açıldı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı, 1 mezrada ise çalışmalar sürüyor.

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı 10 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sason Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, 10 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 1 mezra yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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