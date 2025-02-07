Batman'da köy yolları ulaşıma açıldı
BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı, 1 mezrada ise çalışmalar sürüyor.
BATMAN’ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı, 1 mezrada ise çalışmalar sürüyor.
Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı 10 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sason Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, 10 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 1 mezra yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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