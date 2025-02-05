Batman'da Şaab Vadisi ve Arkeopark, dronla görüntülendi

BATMAN’da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark alanları, dronla görüntülendi.

Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesinde bulunan Şaab Vadisi ve Arkeopark alanları, dronla görüntülendi. Görüntüleri paylaşan Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaab Vadisi’nin restorasyon ve peyzaj çalışmalarının bitme aşamasında olduğu belirtilerek, “Kadim tarihi mirası ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer Hasankeyf Şaab Vadisi ve Arkeopark dikkat çeken önemli bir destinasyon merkezi haline getirilmiştir. Restorasyon ve peyzaj çalışmaları bitme aşamasında olan Şaab Vadisinin ve Arkeopark'ın doğal güzellikleri ilçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor” denildi.