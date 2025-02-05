Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Şaab Vadisi ve Arkeopark, dronla görüntülendi

        BATMAN'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark alanları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Şaab Vadisi ve Arkeopark, dronla görüntülendi
        ABONE OL

        BATMAN’da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesindeki Şaab Vadisi ve Arkeopark alanları, dronla görüntülendi.

        Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesinde bulunan Şaab Vadisi ve Arkeopark alanları, dronla görüntülendi. Görüntüleri paylaşan Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaab Vadisi’nin restorasyon ve peyzaj çalışmalarının bitme aşamasında olduğu belirtilerek, “Kadim tarihi mirası ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer Hasankeyf Şaab Vadisi ve Arkeopark dikkat çeken önemli bir destinasyon merkezi haline getirilmiştir. Restorasyon ve peyzaj çalışmaları bitme aşamasında olan Şaab Vadisinin ve Arkeopark'ın doğal güzellikleri ilçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Batman'da, tuğla taşıma bandına ayağını kaptıran işçi öldü
        Batman'da, tuğla taşıma bandına ayağını kaptıran işçi öldü
        Batman'da aranan hükümlü yakalandı
        Batman'da aranan hükümlü yakalandı
        Batman'da sokaklara 150 giysi kumbarası yerleştirildi
        Batman'da sokaklara 150 giysi kumbarası yerleştirildi
        Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi
        Hasankeyf'teki Şaab Vadisi ve Arkeopark, FPV dronla görüntülendi
        Sason Kaymakamı Başar'dan üs bölgelerine ziyaret
        Sason Kaymakamı Başar'dan üs bölgelerine ziyaret
        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı