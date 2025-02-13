Batman'da kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çalışlar köyüne cenaze bırakan Sason Belediyesine ait minibüs dönüşe geçtiği sırada kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.
Yol kenarında asılı kalan araç İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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