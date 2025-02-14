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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:50
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencileriyle buluştu.

        Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İmrak, yurtta kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen İmrak, eğitim hayatlarında başarıyı yakalamaları için onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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