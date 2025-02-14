Batman'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

İş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırdavat dükkanından çaldıkları malzemeleri el arabasına koyan 2 şüphelinin bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde 5 Şubat'ta bir hırdavat dükkanından çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.

Batman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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