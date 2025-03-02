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        Batman'da camide teravih namazı sırasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da, camide teravih namazı esnasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:48
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        Batman'da camide teravih namazı sırasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da, camide teravih namazı esnasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Camide bulunanların yangın söndürme tüpü ile elektrik panosundaki alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Caminin içini duman kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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