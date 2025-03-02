Batman'da camide teravih namazı sırasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Batman'da, camide teravih namazı esnasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Batman'da, camide teravih namazı esnasında elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Camide bulunanların yangın söndürme tüpü ile elektrik panosundaki alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Caminin içini duman kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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