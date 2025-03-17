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        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 380 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:27
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        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 380 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen koordineli çalışmada takibe alınan bir hafif ticari araç ilçe girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

        Olayda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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