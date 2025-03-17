Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 380 paket sigara ele geçirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen koordineli çalışmada takibe alınan bir hafif ticari araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.