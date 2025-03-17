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        Batman'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

        Batman'da anaokulu öğrencileri 116 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:22
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        Batman'da anaokulu öğrencileri fidan dikti
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        Batman'da anaokulu öğrencileri 116 fidanı toprakla buluşturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan 100 anaokulu öğrencisi, görevliler eşliğinde 116 fidan dikti.

        Çocuk Trafik Eğitim Parkı Koordinatörü Evren Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

        Düzenlenen fidan dikim etkinliğine değinen Arı, "Bugün çocuklarımıza ağaç dikme bilincini kazandırmak ve çocuklarımızla güzel bir etkinlik yapabilmek için güzel bir çalışma yaptık." dedi.

        Öğrencilerden Lavin Yıldız de fidan dikerek güzel bir gün geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini kaydetti.

        Duru Şaşmaz ise fidan dikerek can suyu verdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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