Batman'da anaokulu öğrencileri fidan dikti

Batman'da anaokulu öğrencileri 116 fidanı toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 100 anaokulu öğrencisi, görevliler eşliğinde 116 fidan dikti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Koordinatörü Evren Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine değinen Arı, "Bugün çocuklarımıza ağaç dikme bilincini kazandırmak ve çocuklarımızla güzel bir etkinlik yapabilmek için güzel bir çalışma yaptık." dedi.

Öğrencilerden Lavin Yıldız de fidan dikerek güzel bir gün geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini kaydetti.

Duru Şaşmaz ise fidan dikerek can suyu verdiğini belirtti.