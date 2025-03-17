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        Batman'da silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği kişi öldü

        Batman'da çıkan silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:00
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        Batman'da silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği kişi öldü
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        Batman'da çıkan silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

        Pazaryeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu seken saçmalar bu sırada olay yerinde bulunan Yakup Y'ye (26) isabet etti.

        Yakup Y, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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