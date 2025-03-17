Batman'da silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği kişi öldü

Batman'da çıkan silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

Pazaryeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu seken saçmalar bu sırada olay yerinde bulunan Yakup Y'ye (26) isabet etti.

Yakup Y, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.