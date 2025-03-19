Batman'da firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bir yıldır aranan ve dört farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ait hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan C.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.