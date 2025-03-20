Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce, kentte yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

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