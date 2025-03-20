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        Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:37
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        Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce, kentte yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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