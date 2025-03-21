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        Batman'da kurulan Enerji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman Üniversitesi tarafından kurulan Enerji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:55
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        Batman'da kurulan Enerji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman Üniversitesi tarafından kurulan Enerji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

        Enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi Enerji Koordinasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen ve 3 ay süren proje kapsamında, enerjinin üretim ve tüketimini anlatan 28 minyatür eser hazırlandı.

        Batı Raman Kampüsü'nde 240 metrekare alanda sergilenen minyatür eserler, ziyaretçilere, rüzgar ve güneş enerjisinden petrol ve hidroelektrik enerji üretimine kadar farklı enerji türlerine ilişkin bilgiler veriyor.

        Hazırlanan web sitesi ile sanal olarak gezilebilen müze, hafta içi mesai saatlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, enerji alanında ihtisas üniversitesi olduklarını ve 3 yıldır yoğun şekilde enerji alanında çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Çalışmalar kapsamında üniversite bünyesinde bir Enerji Müzesi kurma fikrinin ortaya çıktığını ve bu fikrin hayata geçirildiğini aktaran Demir, müzede enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin anlatıldığı 28 minyatür eserin bulunduğunu belirtti.

        Müze ile üniversitenin kapılarını vatandaşlara açtıklarını dile getiren Demir, "Açtığımız müzeyle enerjinin daha doğru kullanımı, daha düzeyli, dengeli tüketiminin de önünü açmış olacağımıza inanıyoruz." dedi.

        - Minyatür sanatçılarının desteğiyle eserler hazırlandı

        Müze Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Sönmez de müze için elektrik alanında üretim ve dağıtımda kullanılan büyük makine teçhizatlarının minyatürlerini yaptıklarını anlattı.

        Sönmez, şöyle konuştu:

        "Minyatürleri Türkiye'de çeşitli minyatür sanatçılarının desteğiyle onlara teknik bilgiler sunarak gerçekleştirdik. Petrol pompaları, yüksek ve orta gerilim hatları, hidroelektrik santralleri, rüzgar ve güneş enerji santrallerinin minyatürlerini yaptık. Eserlerimizi 240 metrekarelik bir alanda sergiliyoruz. Aynı zamanda internet sitemizde enerjinin nasıl üretildiği ve tüketim aşamasına kadar hatta tüketim aşamasında da enerjinin nasıl tasarruflu kullanıldığına ilişkin animasyonlu bilgiler mevcut. Animasyonlarımız çok dilli olarak hazırlandı."

        Müzeyi ziyaret eden öğrencilerden Bilal Yalçın ise Enerji Müzesini gezdiğini ve müzenin güzel olduğunu anlattı.

        Enerji konusunda farklı bir deneyim yaşadığını ifade eden Yalçın, "Hayatımıza etki eden enerjinin ne denli büyük boyutlarda olduğunu ve nasıl hazırlandığını öğrenmiş olduk." dedi.

        Müzeyi gezen Sebih Epaydın da müzede petrol pompası, rüzgar enerji santralleri, yüksek gerilim hatları gibi farklı enerji maketlerini inceleme imkanı bulduğunu dile getirdi.

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