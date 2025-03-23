Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik. Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceğiz, egzoz emisyon salınımını da 2 bin 752 ton azaltarak doğamıza nefes aldıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel direğinin güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu söyledi.

Uraloğlu, bir ülkenin refahının ulaşımının gelişimi ve etkinliği ile ölçüldüğünü, kalkınmasının ise altyapısının ve yollarının gücüyle şekillendiğini ifade ederek, "Bir milletin gücü, yollarının gelişmişliğinde saklıdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 yılında 'Yol medeniyettir' düsturuyla yaktığı meşale, ülkemizi asırların ötesine taşımaktadır. O'nun liderliğinde bölünmüş yol seferberliğini başlattık ve doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yollarla donattık, kuşattık, erişilebilir hale getirdik." diye konuştu.

2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu bugün 29 bin 730 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 796 kilometreye, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreydi. İki şehir arasında ortalama seyahat mesafesi bütün Türkiye için 40 kilometre/saatti. Bugün geldiğimiz seviyede yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizdeki araç sayısı yaklaşık 31,5 milyona çıktı. Buna rağmen şehirler arasındaki ortalama seyahat hızımız 90 kilometre/saattir ve yollarımızdaki hareketlilik katbekat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında 100 milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı 5,72'den 1,29'a düşmüştür."

- "100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık" Hayata geçirilen projelere değinen Uraloğlu, şöyle dedi: "Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli otoyolları, Cankurtaran, Salarha, Assos ve Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana tünelleri gibi Türkiye çapında prestijli karayolu projelerini tamamladık ve hizmete sunduk. Bu hafta içinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapım çalışmalarını başlattık." Her yeni yol, köprü ve tünel ile ticarette canlılığı, kültürde zenginliği ve turizmde hareketliliği artırdıklarını dile getiren Uraloğlu, yeni iş kapılarının açılmasına da vesile olduklarını belirtti. "Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak adımları memleketimizin her köşesinde kararlılıkla atmaya devam ediyoruz." diyen Uraloğlu, bugün de Batman'a gerçekleştirdikleri yatırımı hizmete açacaklarını aktardı. Uraloğlu, Batman'a hizmetlerin süreceğine işaret ederek, "Gelirken Valimiz, ikinci bir çevre yolunun, imar planına, çevre düzeni planına işlenmesinden bahsetti. Sadece bugünü, yarını değil, 10 yılları 100 yılları planlıyoruz çok şükür." dedi. Batman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi için yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Bakanlık olarak kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 27 milyar 604 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardıklarını, 221 kilometre yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Batman Güney Çevre Yolu", "Batman Şehir Geçişi", "Üniversite", "Balpınar", "Esentepe", "Gültepe" gibi farklı seviyeli kavşak projelerini tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, Batman-Hasankeyf kara yolunun da bu iki kadim merkezi birleştiren bir yol olmanın ötesinde, bölgenin turizmine, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak bir hizmet olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte mevcut yolun su altında kaldığını, yeniden inşa ettikleri 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf yolunun 465 metrelik Hasankeyf-1 Köprüsü, 1001 metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü ve 638 metrelik Hasankeyf Tüneli yapılarını kapsayan 29,8 kilometre uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açarak hizmete sunduklarını anımsattı. Bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardıyla hizmete aldıklarını belirten Uraloğlu, ayrıca proje kapsamında, Akça, Binatlı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun ilk 5,8 kilometrelik kesiminde yaya kaldırımlarını da bu proje kapsamında inşa ettiklerini söyledi. - "Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira tasarruf elde edeceğiz" Uraloğlu, şunları kaydetti: "Projenin tamamlanmasıyla Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik. Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceğiz, egzoz emisyon salınımını da 2 bin 752 ton azaltarak doğamıza nefes aldıracağız. Buraya yaptığımız yatırım birkaç yıl içerisinde ekonomik olarak da geri dönüşümünü sağlamış olacak. Yatırımla tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'e erişimi kolaylaştıran bu yolumuz aynı zamanda Gabar Dağı petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman Rafinerisine ve üretilen petrol ürünlerinin de dağıtımında önemli bir güzergah olacak, Hasankeyf'in turizm potansiyelini daha da parlatacak, Batman’ın sanayi ve enerji gücüne güç katacak, bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandıracaktır." Kentin hava yolu ve demir yolu gibi diğer ulaşım türlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, tüm demir yolu ağını komple yenilediklerini belirtti. Uraloğlu, şunları söyledi: "Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demiryolu deplasmanını tamamladık. 372 kilometrelik Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan, Diyarbakır-Mazıdağ hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için çalışmalara başladık. Fizibilite etüdü çalışmalarını tamamladıktan sonra ihale çalışmalarına başlayacağız. Batman Havalimanı yolcu kapasitesini tam 2 milyona yükselttik, 2010 yılında burayı ticari uçuşlara açtık. 9 bin olan yolcu trafiğini geçen sene 640 bine yükselttik. Bugün 3 ayrı havayolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa'ya haftalık 70 uçuş operasyonu gerçekleştiriyoruz. Yani günde yaklaşık 10 sefer demektir, geliş gidiş olarak. İnşallah yaz sezonuyla beraber bu sayıları Batman'ın ihtiyaçları çerçevesinde artıracağız."

Batman'ın gelişimi, bölgenin kalkınması ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılması için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, Batman-Hasankeyf kara yolunun ili daha yaşanabilir kılacağına, ekonomiye ve turizme bereket katacağına inandıklarını belirtti. Uraloğlu, "Bu vesileyle yolun yapımında emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün değerli çalışanlarına, yüklenici firmamızın çaycısından yöneticisine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yine gerekli koordinasyonu sağlayan Sayın Valimize ve bütün kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Batman-Hasankeyf Yolunun, bölgemiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. - Hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayan yollarımız kalkınmaya hizmet ediyor" Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ulaşım yatırımının daha tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için altyapı yatırımlarının büyük önem taşıdığını ifade eden Gülşen, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için ulaşım ağının her geçen gün güçlendirildiğini söyledi. Gülşen, bu kapsamda daha önce hayata geçirilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın sularından etkilenen yol ağı üzerindeki köprü ve tünelleri tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Bugün de yolun ilk 9,6 kilometrelik bölümünü hizmete sunarak toplam 39,4 kilometrelik Batman Hasankeyf Yolunu 2x2 şeritli bütümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlamış bulunuyoruz. Hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayan yollarımız yerleşim yerlerine erişimi kolaylaştırıyor. Turizm, ticaret, sanayi gibi sektörlerin de gelişmesini sağlayarak büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya hizmet ediyor. Bu anlayışın birer ürünü olan tüm yatırımlarımızı ülkemizin dört bir yanında hayata geçirmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hizmete sunulan bu yol ile Batman'ın güneydeki sınır kapılarına erişim standardı yükseltilmiş, uluslararası ticaret ve ulaşımın daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi imkanı sağlanmıştır."