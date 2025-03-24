Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Partili Nasıroğlu ve Şansi kan bağışında bulundu

        Batman'da, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Nasıroğlu ve Şansi kan bağışında bulundu
        ABONE OL

        Batman'da, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

        Milletvekili Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Şansi, Türk Kızılay tarafından Atatürk Parkı önünde oluşturulan kan bağış noktasına geldi.

        Nasıroğlu ve Şansi, burada kan bağışında bulundu.

        Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, "Biz de AK Parti teşkilatı olarak kan verdik. Hem hayır işliyoruz hem de kan vererek vücudumuzu rahatlatıyoruz. Tüm hemşehrilerimize sesleniyorum, kan verin, siz de bu sevaba ortak olun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Batman'da "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı:
        Bakan Uraloğlu, Batman'da "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı:
        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık (2)
        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman'da ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık
        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'n...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'n...
        Batman merkezli operasyon kapsamında büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptı...
        Batman merkezli operasyon kapsamında büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptı...