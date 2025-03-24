AK Partili Nasıroğlu ve Şansi kan bağışında bulundu

Batman'da, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Milletvekili Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Şansi, Türk Kızılay tarafından Atatürk Parkı önünde oluşturulan kan bağış noktasına geldi.

Nasıroğlu ve Şansi, burada kan bağışında bulundu.

Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, "Biz de AK Parti teşkilatı olarak kan verdik. Hem hayır işliyoruz hem de kan vererek vücudumuzu rahatlatıyoruz. Tüm hemşehrilerimize sesleniyorum, kan verin, siz de bu sevaba ortak olun." dedi.