Batman Üniversitesi öğrencileri ve aileleri kan bağışında bulundu

Batman'da, ramazan ayında azalan kan stoklarına dikkati çekmek ve kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla başlatılan kampanyaya üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir’in geçen haftalarda gönüllü öğretim elemanları ve üniversite personeliyle birlikte Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmasının ardından, öğrenciler de kampanyaya destek vermek üzere harekete geçti.

Üniversitenin farklı fakültelerinden ve bölümlerinden çok sayıda öğrenci, Kızılay Batman Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde bulunan Mobil Kan Bağış aracında kan verdi.

Kampanya ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, ramazan ayında kan stoklarının düşmesine dikkati çekerek, üniversite olarak bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kan bağışı çağrısının karşılık bulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Demir, “Hatırlarsanız ramazan ayı başında senatomuz olarak Kızılay’a kan bağışında bulunmuş ve öğrencilerimize çağrıda bulunmuştuk. Bugün onların bu çağrıya karşılık verdiğini görmek memnuniyet verici. Farklı fakültelerden öğrencilerimiz sadece kendileri değil, aile bireyleriyle birlikte bağışa geldi. Bu, bireysel değil toplumsal bir farkındalığın göstergesidir” diye konuştu.