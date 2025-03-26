Batman'da 8 engelli aracı şarj istasyonu hizmet veriyor

Batman Belediyesince kent genelinde 8 farklı noktaya kurulan engelli aracı şarj istasyonları hizmet vermeye devam ediyor.

Batman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan istasyonların kontrollerinin düzenli olarak yapılarak olası arızaların önüne geçildiği belirtildi.

İstasyonlarla ilgili gelen taleplerin anında değerlendirildiği ve yapılan kontrollerle herhangi bir aksaklık yaşanmaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, istasyondan faydalanan engellilerin de verilen hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiği aktarıldı.