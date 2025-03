HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da iftar programında konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "40 küsur yıldır memleket çok büyük acılar ve zulümler yaşadı, çok kan ve gözyaşı aktı. Bunların bir daha yaşanmaması, sona ermesi adına atılan her adım, söylenen her söz kıymetlidir." dedi.

Batman'da partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Yapıcıoğlu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Partilerini kurdukları günden bugüne adaleti hakim kılmak için çalıştıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Bizim bir davamız var ve inşallah bizim siyasetimiz bu davamızı yüceltme, ona hizmet etme ve inşallah yeryüzüne adaleti hakim kılma davasıdır." diye konuştu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"40 küsur yıldır memleket çok büyük acılar ve zulümler yaşadı, çok kan ve gözyaşı aktı. Bunların bir daha yaşanmaması, sona ermesi adına atılan her adım, söylenen her söz kıymetlidir. Biz bunun sonuca ulaşması için bize ne düşüyorsa inşallah onu yerine getireceğiz. Evet şiddet durmalı, evet bir daha kan ve gözyaşı akmamalı, adalet tesis edilmeli. Bunun için bir irade, bir de samimiyet gerekir. Temennimiz odur ki bu konuda söz söyleyen herkes içten ve samimi olsun. Samimi olmayanları da bu halk elbette görüyor, bir yere not edecektir ve zamanı geldiğinde onun faturası da onlara kesilecektir."

Programda, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin de konuşma yaptı.

İftar programına, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve partililer katıldı.