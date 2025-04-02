Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güneykent Mahallesi'nde Cihan T. (35) ile bir grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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