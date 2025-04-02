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        Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:28
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        Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Güneykent Mahallesi'nde Cihan T. (35) ile bir grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Cihan T. bıçakla yaralandı.

        Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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