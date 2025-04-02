Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Güneykent Mahallesi'nde Cihan T. (35) ile bir grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Cihan T. bıçakla yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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