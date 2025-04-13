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        Batman Belediyesinden kentte düzenlenmesi planlanan Kahve ve Çikolata Festivaline ilişkin açıklama

        Batman Belediyesince kentte 19-23 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Kahve ve Çikolata Festivali"ne yönelik bazı basında yer alan eleştirilere ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:37
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        Batman Belediyesinden kentte düzenlenmesi planlanan Kahve ve Çikolata Festivaline ilişkin açıklama
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        Batman Belediyesince kentte 19-23 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Kahve ve Çikolata Festivali"ne yönelik bazı basında yer alan eleştirilere ilişkin açıklama yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentin sosyal yaşamına renk katmak, esnafa ve kadın kooperatiflerine destek sağlamak, turizmi canlandırmak amacıyla 19-23 Nisan'da Atatürk Parkı'nda Kahve ve Çikolata Festivali düzenleneceği belirtildi.

        Festival tarihinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Turizm Haftası gibi özel takvimi kapsayacak şekilde seçildiği ifade edilen açıklamada, "Bu özel gün ve haftada, çocuklarımızın bayram sevincine ve şehrimizin turizm potansiyeline yönelik katkı sunmayı amaçlıyoruz. Festivalde yer alacak çocuk şenliği kapsamında da çocuklarımıza yönelik akıl oyunları, survivor parkuru, illizyon gösterileri, oyun parkurları, çocuk şarkıları konseri, geleneksel çocuk hikayeleri, tatlı ve çikolata ikramlarının olduğu bir çok etkinlik yapılacaktır." denildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek bu etkinlikler görmezden gelinerek, festivalin sadece kahve ve çikolata teması üzerinden değerlendirilerek çocuklara yönelik hazırlanan kapsamlı etkinliklerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ruhuna uygun olarak planlandığı açıkça ortadayken; bazı basın organlarında 5 gün sürecek, içerisinde 5 konser, onlarca etkinlik, yüzlerce yerel ve ulusal firmanın bulunacağı, açık ihaleyle şeffaf şekilde yapılan festivalin maliyetleri çarpıtılarak, çocuklara yönelik bu şenliklerin yok sayılması ya da görmezden gelinmesiyle de bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Ayrıca bu festivalin temel amacı yalnızca gastronomi değildir. Festivalimiz hemşehrilerimizi kültürel bir buluşma ortamında bir araya getirmeyi, çocuklarımıza unutulmaz bir bayram yaşatmayı, turizm farkındalığını artırmayı ve esnafımıza ekonomik canlılık kazandırmayı hedeflemektedir. Batman Belediyesi olarak, çocuklarımızın güldüğü, esnafımızın kazandığı, kültürel ve sosyal anlamda gelişen, yaşayan bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda esnafımızdan gelen talepleri dikkate alarak sosyal hayatı canlandıracak, ekonomik hareketliliği artıracak ve turizmi destekleyecek bu tür etkinlikleri sürdürmeye kararlıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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