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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, işitme engelli sporcularla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:10
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, işitme engelli sporcularla buluştu.

        Nasıroğlu, Batman İşitme Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Ayhan Arı ve sporcularla bir araya geldi.

        Arı ve sporcularla sohbet eden Nasıroğlu, kulüp faaliyetlerine ve işitme engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin bilgi aldı.

        Nasıroğlu, engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alması bizim için büyük önem taşıyor. Onların azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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