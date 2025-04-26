Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 6 kilo 857 gram skunk ele geçirildi, aralarında bir kargo çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddelerin batıya kargo yoluyla sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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