Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddelerin batıya kargo yoluyla sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 6 kilo 857 gram skunk ele geçirildi, aralarında bir kargo çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
        Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
        Batman'da çöp kovaları yenilendi
        Batman'da çöp kovaları yenilendi
        Batman Belediyesinden "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama
        Batman Belediyesinden "Kahve ve Çikolata Festivali"ne ilişkin açıklama
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
        Batman'da öğretmen nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich ma...
        Batman'da öğretmen nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich ma...
        Otomobildeki 39 kilo uyuşturucuyu 'Linda' buldu
        Otomobildeki 39 kilo uyuşturucuyu 'Linda' buldu