Batman'da 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Ş.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.