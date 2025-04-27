Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yeri, bir tır ve iki otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 198 paket sigara, 37 kutu viski, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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