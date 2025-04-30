Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

        Batman'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

        Batman Belediyesi ek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "Türkiye Yüzyılı"nın Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda bir aktör olarak yeniden dünya sahnesinde etkili olacağı bir dönemin de başlangıcı olacağını söyledi.

        Oğan, "20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız sağlam bir irade ortaya koyarak büyük işler başardı. Türkiye zorlu süreçleri atlatarak bugünlere ulaştı. Şimdi hafızalarımızı biraz tazelersek, Türkiye'deki siyasi yapı, belli bir zümrenin, belli bir kesimin vesayeti üzerine kurulmuş, atanmışların, seçilmişlerin üzerinde vesayet kurduğu ve yetki kullandığı, her 10 yılda bir darbeler, muhtıralarla ülkeye ayar verildiği, rota çizildiği bir siyasi yapılanmadan çıkarak bugünlere gelindi. Şimdi bu değişimleri yapmak, burada konuşmak kolay ama bunları yapmak hakikaten zor." dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da dünyadaki küresel sistemin çöküş aşamasına girdiğini ve bunun artçı yansımalarının bütün dünyada hissedildiğini belirtti.

        Milli devletlerin artık toplumu, aileyi öncelediğini ve kamuyu güçlendirdiğine, milli devletlerin milli politikalarla bundan sonraki sürece hazırlık yaptığını ifade eden Köroğlu, Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni küresel sistemin inşasına bütün devlet kapasitesiyle en hazır ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

        AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel de yeni bir dünya kurulduğunu, bütün devletlerin yeni düzende bir köşe başı kapmaya çalıştığını belirterek, "Bu yeni yüzyılda bizler ayağımızdaki prangalardan kurtulup güçlü bir Türkiye haline gelirsek Gazze'ye, zulme uğrayan mazlum coğrafyaların hepsine, Afrika'ya da daha çok yardımda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

        Batman Valisi Ekrem Canalp de Batman'ın yaşanan değişimlere ayak uydurmaya çalıştığını belirterek, kentin özellikle yeni kurulacak organize sanayi bölgeleri ile büyük bir kalkınma hamlesi yapacağını söyledi.

        Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

        Programa, vali yardımcıları, iş insanları, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Batman'da sağlık çalışanlarından ters lale doğa yürüyüşü
        Batman'da sağlık çalışanlarından ters lale doğa yürüyüşü
        Sason'daki Sevek Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları başladı
        Sason'daki Sevek Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları başladı
        Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor
        Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüldü
        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüldü
        Yusuf, başındaki yorgun mermi nedeniyle 1,5 yıldır her gün ölüm korkusu yaş...
        Yusuf, başındaki yorgun mermi nedeniyle 1,5 yıldır her gün ölüm korkusu yaş...