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        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu

        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındayken Batman'da gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:53
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        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu
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        Göğüs kafesinde sıvı biriken bebek anne karnındayken Batman'da gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan hamile Dilan Kızar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Yapılan kontrolde Kızar'ın karnındaki bebeğin göğüs kafesinde sıvı biriktiği tespit edildi.

        Perinatoloji Kliniği Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Bülent Babaoğlu ve ekibi tarafından göğüs kafesinde su biriken bebeğe anne karnındayken cerrahi müdahalede bulunuldu.

        Operasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren Dr. Babaoğlu, anne Dilan Kızar'ın 16 haftalık hamileyken hastaneye müracaat ettiğini belirterek, "Anne karnındaki bebeğin ilk olarak ince bir iğneyle göğüs kafesindeki suyu boşalttık. Aynı seansta amniyosentez dediğimiz genetik testi yaptık. Test sonucu normal çıktı. Bir hafta sonraki kontrolde, yani 17. haftada bebeğin tekrar göğüs kafesinde sıvı toplandığını gördük. Bu da kalbi sıkıştırıyordu. İnce bir iğneyle ikinci seans su alma işlemini tekrar yaptık." dedi.

        24. haftada bebeğin göğüs kafesinde yine su birikmesi olduğunu tespit edince cerrahi müdahaleye karar verdiklerini anlatan Babaoğlu, yapılan müdahaleye ilişkin şunları kaydetti:

        "Bebeğin göğüs kafesine anestezi altında şant taktık. Şantın bir ucu bebeğin göğüs kafesinin içerisinde, akciğer ve kalbin yanında diğer ucu da annenin rahim boşluğunda olacak şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Yapılan işlem Türkiye'de sayılı merkezde gerçekleştiriliyor. Hastamız hamileliğinin 34. haftasında muayeneye geldi. Bebeğin göğüs kafesinde hiç su birikmesi tespit etmedik. Takiplerimiz gayet iyi. Doğumu da burada planlıyoruz. İnşallah ailemiz bebeklerini sağlıcakla kucaklarına alacaklar."

        Cerrahi müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye giden Dilan Kızar da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen müdahale ile bebeğinin sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Bebeğin de benim de durumum çok iyi. Operasyonu gerçekleştiren doktorumuza teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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