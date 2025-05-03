Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı

        Batman İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda trafikte fermuar sistemine işaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda trafikte fermuar sistemine işaret edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman İl Sağlık Müdürlüğünce trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı.

        Hasankeyf ilçesinde Akça Köyü kavşağında çekilen videoda, fermuar sistemiyle ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

        Gerçek trafik ortamında yapılan çekimlerle, sürücülerin bilinçlenmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
        Batman'da 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı
        Batman'da 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı
        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı
        Garzan Çayı'nda ilk rafting; Batman Valisi de kürek çekti
        Garzan Çayı'nda ilk rafting; Batman Valisi de kürek çekti
        Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi
        Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi