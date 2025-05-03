Batman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı

Hasankeyf ilçesinde Akça Köyü kavşağında çekilen videoda, fermuar sistemiyle ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman İl Sağlık Müdürlüğünce trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video hazırlandı.

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