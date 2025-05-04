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        Batman'da su debisinin yükseldiği çayda mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

        Batman'da su debisinin yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:54
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        Batman'da su debisinin yükseldiği çayda mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı
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        Batman'da su debisinin yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Batman Çayı mevkisinde piknik yapmaya giden bir grup, çay yakınındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyun yükseldiği bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekipler 3 farklı noktada oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 kişiyi iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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