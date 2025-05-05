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        Batman'da 16 günlük Muhammed bebeğin yemek borusundaki şeker çıkarıldı

        Batman'da nefes darlığı ve morarma şikayetiyle hastaneye götürülen 16 günlük bebeğin yemek borusundaki badem şekeri çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:22
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        Batman'da 16 günlük Muhammed bebeğin yemek borusundaki şeker çıkarıldı
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        Batman'da nefes darlığı ve morarma şikayetiyle hastaneye götürülen 16 günlük bebeğin yemek borusundaki badem şekeri çıkarıldı.

        Önceki gün 4 yaşındaki ağabeyinin ağzına badem şekeri koyduğu öğrenilen Muhammed Boran Tutar, nefes darlığı ve morarma belirtileri üzerine ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Hastanede yapılan tetkiklerde badem şekerinin Muhammed bebeğin yemek borusunda olduğu görüldü.

        Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Selim Özkaya ve ekibinin gerçekleştirdiği tıbbi müdahale ile bebeğin yemek borusundaki şeker çıkarıldı.

        Dr. Özkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, boğazına badem şekeri kaçan bebeğe evde ailesi tarafından Heimlich manevrası uygulandığını öğrendiklerini söyledi.

        Şekerin sıkıştığı yerden çıkmaması üzerine bebeğin hastanelerine getirildiğini ifade eden Özkaya, "Hastanemize başvurduklarında çocuk salyasını yutamıyordu. Yapmış olduğumuz görüntülemelerde bebeğin yuttuğu badem şekerinin yemek borusunda kaldığını tespit ettik ve hastamıza ameliyathanede işlem yaptık. Genel anestezi altında bebeğin yemek borusunun ilk darlığındaki badem şekerini çıkardık. Sonrasında hastamızı yeni doğan yoğun bakım servisinde takip ettik. Herhangi bir sıkıntısı olmadı, rahat uyandı. Şu an solunumu iyi, rahat besleniyor. Bugün hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

        Özkaya, evde bu tarz kazaların yaşanabildiğine işaret ederek, ailelere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Küçük bebeklerin büyük kardeşlerle baş başa bırakılmaması gerektiğini belirten Özkaya, şunları söyledi:

        "Hastamız şanslıydı çünkü şeker solunum yolunu tam tıkamamıştı ve hastaneye yetişebilmişti. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ilk olarak ağız bölgesine bakmak lazım. Çünkü oyuncak parçası vesaire görülebilir. Gördükleri gibi onu almaları lazım. Çocuğun nefes problemi varsa ve bir şey yuttuğunu düşünüyorsak Heimlich manevrası dediğimiz teknikle müdahale etmeliyiz. Bu da işe yaramadıysa ambulansla hastaneye getirilmeli."

        Bebeğin babası Osman Tutar da 4 yaşındaki oğlunun badem şekeri yerken bir şekeri de kardeşinin ağzına verdiğini ablasının fark ettiğini söyledi.

        Bunun kendilerine iletilmesi üzerine bebeği hastaneye ulaştırdıklarını anlatan Tutar, "Yapılan müdahaleyle bebeğimiz sağlığına kavuştu. Müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Selim Özkaya ve ekibine teşekkür ederiz. Ailelere çocuklarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Bir anlık dalgınlıkla üzücü şeyler olabilir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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