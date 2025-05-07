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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Batman'da gençlerle bir araya geldi:

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:55 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:03
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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Batman'da gençlerle bir araya geldi:
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

        Hasankeyf Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Efendioğlu, gençlerle sohbet etti.

        Müzik dinletisinin ardından gençlere hitap eden Efendioğlu, kadim bir medeniyetin ve köklü bir tarihin şehri olan Batman'da gençlerin hizmetine sunulan gençlik kampına gelen ilk grubu karşıladıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkenin dört bir yanında gençlerin hem gezecekleri hem eğlenecekleri hem de gittikleri şehirlerin tarihini, kültürünü, medeniyetini tanıyacakları programlar düzenlediklerini belirten Efendioğlu, "İlk programı gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduğumuz bu kamp, bu anlamlı hedefin en somut örneklerinden bir tanesi. Bu kamp bundan sonraki süreçte Hasankeyf ilçemize çok anlam katacak. Hasankeyf Gençlik Kampı'nda yıl sonuna kadar 7 bin 700 genci misafir edeceğiz. Önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artıracağız." dedi.

        Efendioğlu, ilçeye gelecek gençlerin Batman'daki gençlerle bir araya geleceğini, buradaki tarihi dokuyu göreceklerini dile getirerek, kampın resmi açılışının yakın bir tarihte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

        - 3 bin 400 projeye destek

        Efendioğlu daha sonra Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Hasankeyf Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Bu programı bu yıl ilk kez başlattıklarını, bu eğitim öğretim yılında 3 bin 400 projeye destek verdiklerini ifade eden Efendioğlu, "Destek verdiğimiz rakam 220 milyon lira. ÜNİDES kapsamında verdiğimiz destek projenin türüne göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

        Enes Efendioğlu'na ziyaretlerinde Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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