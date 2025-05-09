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        Yeşilay Batman Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Yeşilay Batman Şubesince, Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:42
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        Yeşilay Batman Şubesince ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Yeşilay Batman Şubesince, Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Cemil Meriç İlkokulu'ndaki etkinlikte, şube koordinatörü Özge Kızar ve Yeşilay gönüllüler tarafından Yeşilay'ı anlatan video izletildi ve oyunlar oynandı.

        Teknoloji ve madde bağımlılığının anlatıldığı etkinlikte, öğrencilere Yeşilay tarafından hazırlanan Kırlangıç Dergisi ile Yeşilay kalemi ve bilekliği hediye edildi.

        Kızar, Yeşilay Batman Şubesi olarak çeşitli projelerle okulları ziyaret edip öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliklere Yeşilay gönüllülerinin de destek verdiğini anlatan Kızar, "Gönüllü arkadaşlarımız bizlere bu konuda destek olup çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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