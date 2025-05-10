Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirildi, 38 bin liraya el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevre illerden kente sevk ettikleri uyuşturucuları torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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