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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Anneler Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:02
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Anneler Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlığın vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.

        Annelerin hayatın her anında yol gösterdiğini ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

        "Merhametin ve sabrın timsali olan annelerimizin, üzerimizdeki emekleri hiçbir zaman unutulamaz. Bu anlamlı günde başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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