Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Anneler Günü mesajı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlığın vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.
Annelerin hayatın her anında yol gösterdiğini ifade eden İmrak, şunları kaydetti:
"Merhametin ve sabrın timsali olan annelerimizin, üzerimizdeki emekleri hiçbir zaman unutulamaz. Bu anlamlı günde başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."
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