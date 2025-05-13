Batman'da DSİ personeline tütünün zararları anlatıldı
Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) personeline tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) personeline tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen "Sigara Bırakma Kampanyası" kapsamında düzenlenen eğitimde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.
Eğitimde katılımcılara tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Sigara kullandığı tespit edilen personele, profesyonel destek alabilmeleri amacıyla Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmaları önerildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.