Batman'da DSİ personeline tütünün zararları anlatıldı

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) personeline tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen "Sigara Bırakma Kampanyası" kapsamında düzenlenen eğitimde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitimde katılımcılara tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Sigara kullandığı tespit edilen personele, profesyonel destek alabilmeleri amacıyla Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmaları önerildi.