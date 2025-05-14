Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

"Ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullanan İmrak, bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli bol kazançlar diledi.

İmrak, mesajında, çiftçilerin ülkenin kalkınmasında ve üretimin artırılmasına yoğun emek sarf ettiğini belirtti.

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