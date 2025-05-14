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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:46
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, çiftçilerin ülkenin kalkınmasında ve üretimin artırılmasına yoğun emek sarf ettiğini belirtti.

        "Ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullanan İmrak, bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli bol kazançlar diledi.

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