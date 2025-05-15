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        Batman'da 3 kilometrelik arazi yolu hizmete açıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli köyünde 3 kilometrelik arazi yolu kullanıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:00
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        Batman'da 3 kilometrelik arazi yolu hizmete açıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli köyünde 3 kilometrelik arazi yolu kullanıma açıldı.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneşli köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette vatandaşlar arazi yolu talep etti.

        Vatandaşların talebi üzerine, İlçe Özel İdaresi şantiyesi tarafından çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışma ile köye 3 kilometre uzunluğunda arazi yolu kazandırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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