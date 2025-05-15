Batman'da 3 kilometrelik arazi yolu hizmete açıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli köyünde 3 kilometrelik arazi yolu kullanıma açıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli köyünde 3 kilometrelik arazi yolu kullanıma açıldı.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneşli köyüne ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette vatandaşlar arazi yolu talep etti.
Vatandaşların talebi üzerine, İlçe Özel İdaresi şantiyesi tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma ile köye 3 kilometre uzunluğunda arazi yolu kazandırıldı.
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