AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
Nasıroğlu, Beşevler Mahallesi'nde üç eve misafir oldu. Bu evlerde yaşayan ile bireyleriyle görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.
Aileler ziyaretinden dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.
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