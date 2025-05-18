AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti

Aileler ziyaretinden dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.

Nasıroğlu, Beşevler Mahallesi'nde üç eve misafir oldu. Bu evlerde yaşayan ile bireyleriyle görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.

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