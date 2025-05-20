Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Otobüste bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman-Kozluk kara yolunda 44 AB 067 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Fatma D. (36), Kavakdibi köyü mevkisinde sağ şeritte ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin kontrolsüz şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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