Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, esnafa yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

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