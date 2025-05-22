Batman'da gümrük kaçağı 1740 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada, gümrük kaçağı 1740 paket sigara, 14 paket çay, 2 elektronik sigara ve 5 kutu alkollü içecek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.