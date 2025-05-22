Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 1740 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da gümrük kaçağı 1740 paket sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada, gümrük kaçağı 1740 paket sigara, 14 paket çay, 2 elektronik sigara ve 5 kutu alkollü içecek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?

        Benzer Haberler

        Batman'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı
        Batman'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı
        Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Batman'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Batman'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı
        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı
        Hasankeyf Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı
        Hasankeyf Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı
        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...
        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...