Batman'da Yeşilay gençleri bağımlılığa karşı bilgilendirdi

Batman'da gençler bağımlılığa karşı bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Sağlık Festivali'nde Atatürk Parkı'nda Yeşilay Batman Şubesi tarafından stant kuruldu.

Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve Yeşilay gönülleri gençleri bağımlılık türlerine ilişkin bilgilendirdi.

Kızar, dağıttıkları broşürler ile gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kızar, "Standımızda bağımlılık, kaygı, stresle başa çıkma yol ve yöntemlerini anlatan broşürlerimiz var. Burada gençlerimizi hem bilgilendiriliyor hem de YEDAM'ın faaliyetlerini anlatıyoruz. Standı ziyaret eden küçük çocukları da unutmadık. Küçük misafirlerimize de Yeşilay logolu kurşun kalem, bileklik ve rozet hediye ediyoruz. Böylece küçük bireylerimizi de erken yaşta Yeşilay'a karşı bilinçlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.