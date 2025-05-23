Batman'da 112 arıcıya yüzde 70 hibeyle arılı sepet kovanı dağıtıldı

Batman'da "Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Artırılması Eylem Planı" doğrultusunda hazırlanan "Arılı Sepet Kovan Projesi" ile 112 arıcıya yüzde 70 hibeyle 570 arılı sepet kovanı dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiftçi Yetiştirme Merkezindeki törende, İl Özel İdaresinin finansman desteği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen proje ile arıcılara kovan desteği sağlandı.

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, üç yıldır aralıksız olarak kovan dağıtım töreni düzenlediklerini söyledi.

2024 yılında 5 bin kovanı üreticilere teslim ettiklerini anlatan Canalp, önceki yıllardan farklı olarak arıcılara bu yıl geleneksel sepetli kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Canalp, şöyle dedi:

"Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak geleneksel sepet kovanlarını üreticilerimize dağıtıyoruz. Bu kovanlar, doğal koloni gelişimini teşvik eden önemli bir araçtır. Fenni kovanlarda genellikle insan müdahalesiyle kraliçe arılar yönetilirken, geleneksel kovanlarda kraliçeler doğaya çıkarak kendi kolonilerini kurar. Bu da biyolojik çeşitliliğe ve tozlaşma verimliliğine büyük katkı sağlar."