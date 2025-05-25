Sason'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Batman İHH, Memur-Sen, Yetimler Vakfı Sason Temsilciliği, Umut Kervanı, TÜGVA, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Sason ÇATOM bahçesinde düzenlenen kermeste gıda ve giysi ürünleri ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir eşi Özlem Demir ile kermesi ziyaret etti, kermese katkı sunan kadınlara gül verdi.

Demir, Filistin halkının yaşadığı acıların herkesin ortak vicdan yarası olduğunu ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içinde olmak, mazlumların yanında durmak en büyük görevimizdir." dedi.

Batman İHH Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay da ilçedeki birçok sivil toplum kuruluşunun büyük bir kermes düzenlediğini belirterek, kermesten elde edilecek gelirin Gazze’ye bağışlanacağını söyledi.

Yetimler Vakfı Sason Temsilcisi Fırat Avcı da Gazze'nin maruz kaldığı ağır şartlar karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Sason halkının da desteğiyle Gazze'ye umut olmak, oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kermesi organize ettik. Burada bir araya gelerek insanlık adına büyük bir sorumluluğu üstleniyoruz." diye konuştu.