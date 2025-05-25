Batman'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf A. (21) yönetimindeki 34 FLV 689 plakalı kamyonet, Çakırpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan yaklaşık 50 metre uzaklıkta suyun içinde bulunan Yusuf A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yusuf A'nın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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